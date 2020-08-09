معين الكفيري

برغم الحزن الذي خيم على عشاق سلة النصر بعد فشله في التأهل إلى الدرجة الأولى فإن متابعي مسيرة الفريق منذ الموسم الماضي وامتداداً للموسم الحالي كانوا يتوقعون هذا الفشل لأسباب عدة وخاصة المالية كما إن قلة الاهتمام من الإدارة أخلت بتوازن الفريق وجعلته يترنح على حافة التأهل ، وإذا كان الحظ قد ساعد الفريق في المواسم الماضية فهو قد عانده هذا الموسم وأدار له الظهر ، مالياً فقد عجزت إدارة النادي عن دفع رواتب لاعبيها منذ الشهر الأول للعام الحالي الأمر الذي انعكس بدوره على عطاء اللاعبين وعلى تأمين فترة تحضيرية مناسبة للفريق الذي حرم من القدرة على الاحتفاظ بلاعبين جيدين كانوا في صفوفه وغادروا إلى فرق أخرى يضاف إلى ذلك حرمانه من القدرة على تعزيز صفوفه الأساسية والاحتياطية بلاعبين قادرين على تحمل دوري طويل وجاء الضعف الإداري ليزيد « الطين بلة» أولاً لجهة العجز عن تأمين مداخيل لدعم الفريق وخروجه من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي وصعوبة العودة إليه، واعتمد على ماتيسر من لاعبين وكان عماده من اللاعبين الشباب الذين قدموا ما أمكنهم وقدم الفريق مباريات مقبولة وتعرض لبعض النتائج المحيرة وليفشل النصر الذي يلعب في الدرجة الثانية في العودة إلى الدرجة الأولى في أول محاولة بعد عام من سقوطه إلى الثانية، وليفقد أمله في التأهل بسبب فارق الإمكانات المادية والفنية بينه وبين فريقي العروبة والنواعير اللذين تأهلا للأولى.

تقصير الإدارة

لاعب الفريق أمجد الأخرس وفي حديثه لـ«تشرين» أرجع عدم تأهل فريق النصر للدرجة الأولى لعدة أسباب منها تقصير الإدارة التي لم تسع إلى التعاقد مع لاعبين جيدين وعدم دفع رواتب ومستحقات اللاعبين الحاليين منذ عدة شهور من بداية العام الحالي لذلك غاب الطموح عندهم.

وأضاف: عند بدء التدريبات استعداداً للموسم الحالي لم يلتزم بالتمارين سوى سبعة لاعبين، إذ نجح مدرب الفريق مجد شاهين في وضع خطة تدريبية جيدة للوصول للجاهزية المطلوبة وعمل أيضاً على حل مشاكل اللاعبين وقدم المساعدة لهم، كما افتقد الفريق لمعالج منذ بداية الموسم وعند خوض التجمع النهائي المؤهل للدرجة الأولى الذي أقيم في حمص قدمت الإدارة الدعم المطلوب منها وأول مرة إذ رافق الفريق رئيس النادي فقط ، وتخلف بقية الأعضاء.

وسافر مع الفريق خمسة لاعبين فقط وحقق نتائج مقبولة و نجح في الوصول إلى دور «الفاينال فور» المؤهل للدرجة الأولى بعد الفوز على فريق السكك في الدور ربع النهائي ذهاباً وإياباً، وفي تجمع حمص خسر النصر ذهاباً أمام فرق النواعير والعروبة وحطين و في مرحلة الإياب حقق الفوز على النواعير الذي تأهل للدرجة الأولى كما نجح في التغلب على حطين بفارق جيد من النقاط وفي آخر مباراة أمام العروبة الذي تأهل للدرجة الأولى لم يحالف الفريق الحظ وخسر المباراة في آخر مراحلها بفارق عشر نقاط بنتيجة ٦١-٧١ نقطة

ترتيب الفرق

يشار إلى أن منافسات الدور النهائي لدوري سلة الرجال لأندية الدرجة الثانية اختتمت بمشاركة أندية النواعير والعروبة وحطين والنصر فصعد فريقا العروبة والنواعير للدرجة الأولى وحل النصر ثالثاً بثماني نقاط وحطين رابعاً وليبقى النصر موسماً آخر في الدرجة الثانية.

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