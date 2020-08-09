من سيحمل غداً كأس الجمهورية في كرة القدم بنسخته الثانية والخمسين.. المجد أم الوحدة ؟

زاهر بدران

سؤال يشغل الشارع الكروي حالياً، وبالتحديد جمهور العاصمة عندما يلتقي الجاران الوحدة والمجد في نهائي الكأس في سهرة مسائية غداً الإثنين في ملعب تشرين في دمشق ، إذ ستسدل الستارة على الموسم الكروي 2019-2020، ويلتحق بطل الكأس ببطل الدوري تشرين ليمثّلا الكرة السورية في الاستحقاق الآسيوي الموسم المقبل.

يسعى نادي الوحدة للفوز ولديه طموح كبير لزيادة غلتة إذ إن في جعبته 7 بطولات في مسابقة كأس الجمهورية أعوام: 1993, 2003, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ويسعى لإحراز اللقب الثامن، بينما المجد الطرف الثاني من المباراة يطمح هو الآخر إلى اللقب وإعادة الكأس إلى خزائنه ليكرر إنجازه الأول الذي فاز بنسخته الأولى عام 1961

وليحقق النجمة الثالثة له ، ويسجل لفريق المجد إحرازه أول لقب لبطولة كأس الجمهورية في كرة القدم وكان ذلك عام ١٩٦١ بعد فوزه في المباراة النهائية على الاتحاد (أهلي حلب) وبنتيجة ٢/ ٠ كما تأهل للعب مباراة (كأس السوبر ) نهائي كأس الجمهورية المتحدة بمواجهة الأهلي القاهري والتي خسرها المجد بنتيجة ١/ ٤، ومن ثم انتظر بعدها المجد ١٨ عاماً ليعود ويحرز الكأس عام ١٩٧٩ بعد فوزه في النهائي على حساب تشرين و بنتيجة ٤/1 وبتأهله إلى المباراة النهائية يكون المجد قد وصل إلى المباراة النهائية ٦ مرات، توج من خلالها مرتين، وحل وصيفاً ثلاث مرات عام ١٩٦٤ وخسرها أمام اليرموك ٢/ ٣ وعام ٢٠٠٥ وخسرها أمام الاتحاد ١/ ٣ وعام ٢٠١٠ وخسرها أمام الكرامة ١/ ٣ >

كيف وصل الفريقان إلى النهائي؟

المجد في طريقه إلى النهائي الحالي فاز على بطل المسابقة الماضية ووصيف الدوري « الوثبة» والحق بالكرامة الخسارة وأبعد مصفاة بانياس وفاز في نصف النهائي على الساحل.

أما الوحدة فوصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الجيش في نصف النهائي بهدف وحيد إذ تجاوز المحافظة في الدور الثاني بأربعة أهداف لهدفين ثم فاز على المخرم بهدفين نظيفين في الدور ثمن النهائي، وبالنتيجة ذاتها تخطى الفتوة في الدور ربع النهائي، الوحدة سجل في طريقه إلى المباراة النهائية تسعة أهداف واستقبلت شباكه هدفين، بينما سجل المجد ثمانية أهداف واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

استعداد الفريقين

استعد المجد للمباراة من خلال حصص تدريبية مكثفة بإشراف مدربه أحمد عزام الذي أبدى ثقته بلاعبيه في مباراتهم المرتقبة مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلوها طول مباريات البطولة وصولاً إلى النهائي الذي سيكون فرصة لإثبات جدارتهم في المنافسة مع التأكيد على تلافي الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات السابقة والاستفادة من نقاط قوتهم بالشكل الأمثل.

بدوره، مدرب الوحدة غسان معتوق لفت إلى أن لاعبيه مصممون على الفوز برغم صعوبة المباراة وإحراز اللقب لإرضاء عشاق الفريق وجمهوره الكبير والعودة بالنادي إلى سكة الانتصارات، وخصوصاً أنه يحمل معه مفتاح المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

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