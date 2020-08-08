كوبا تعيد فرض إجراءات العزل العام بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

أعادت كوبا فرض إجراءات عزل عام صارمة في العاصمة هافانا اليوم بعد عودة تفشي فيروس كورونا المستجد وأمرت بإعادة إغلاق المطاعم والحانات وحمامات السباحة واوقفت وسائل النقل العام وحظرت الذهاب إلى الشاطئ.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة الكوبي خوسيه أنجيل بورتال قوله خلال إفادة صحفية يومية عن فيروس كورونا اليوم “نشهد تفشياً وبائياً جديداً يعرض جميع مواطنينا للخطر”.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم تسجيل 59 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقالت إن الوضع من المحتمل أن يخرج عن السيطرة إذا لم تتخذ السلطات إجراءات سريعة.

وكانت كوبا التي حظيت بإشادة باعتبارها قصة نجاح نادرة في أمريكا اللاتينية لالتزامها بالتوصيات لاحتواء تفشي فيروس كورونا خففت من قيود العزل العام الشهر الماضي بعد انخفاض معدلات الإصابات اليومية فيها إلى أعداد قليلة إلا أن تلك المعدلات عاودت خلال الأسبوعين الماضيين الارتفاع إلى مستوياتها في نيسان الماضي.

ويعود الفضل إلى النظام الصحي المجاني القائم على المجتمع المحلي في كوبا إلى جانب إجراءات من قبيل العزل التام للمصابين والمخالطين لهم ما سمح للبلاد بأن تبقي عدد الإصابات فيها دون2900 إصابة و88 حالة وفاة بين السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

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