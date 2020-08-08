مرفأ بيروت وطائر الفينيق وكعب أخيل ؟!.

أ.د: حيان أحمد سلمان

لبنان الشقيق يلملم جراحه من جراء أزمته الاقتصادية وتداعيات وباء كورونا و تفجير مرفأ بيروت الكبير. هذا المرفأ الذي يعتبر من أهم مرتكزات الاقتصاد اللبناني ، فهو من أهم /10/ مرافئ على البحر الأبيض المتوسط ويصل بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوربا ويمتلك علاقات مع أكثر من /300/ مرفأ عالمي. فهو شريان الاقتصاد والحضارة اللبنانية ، وهو معلم حضاري.

فقد ذكر اسمه في رسائل بين ( الفراعنة والفينيقيين ) في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، ولكنه بُني رسمياً سنة /1894/ وأحد مصادر قوته من خلال دوره في تفعيل الدورة الاقتصادية ولاسيما المتعلق بالصادرات والمستوردات اللبنانية ، وخاصة أن أكثر من /75%/ من التجارة الخارجية اللبنانية تتم عبر هذا المرفأ الذي تؤمه أكثر من /2000/ سفينة سنوياً بشكل متوسط حسب السنوات السابقة ، ويتم به تفريغ أكثر من /8/ ملايين طن سنوياً ، وتداعيات التفجير وبغض النظر عن أسبابه والتي سيكشفها التحقيق قريباً هي خسائر كبيرة، وفي مقدمتها الخسائر البشرية ، أما الخسائر الاقتصادية سواء أكانت (المباشرة أم غير المباشرة) فبرأينا أنها ستتجاوز /15/ مليار دولار وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ( تراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي من جراء توقف العمل الاقتصادي بجانبيه الإنتاجي والخدمي وسيزيد هذا التراجع عن المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي بحدود /12%/ ونتوقع أن يصل بل يتجاوز /25%/ _ أعمال الترميم للمباني والمؤسسات الحكومية والخاصة في المرفأ والمناطق المحيطة به – فقدان المعدات والأجهزة والحاويات والكثير من السلع المخزنة وخاصة القمح والأدوية وغيرهما – انعكاسات سلبية على القطاع المصرفي – زيادة أسعار الصرف – تعطل الموسم السياحي – تعطيل الحركة الاقتصادية – فقدان موارد مالية من جراء عبور السفن – تراجع الصادرات والمستوردات – تراجع العائدات الجمركية – زيادة معدل التضخم الاقتصادي الذي يتجاوز /56%/ حسب الأرقام الرسمية اللبنانية – زيادة عجز الموازنة – زيادة المديونية …الخ ) ، كما أنه سيزيد من حدة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان الشقيق ، ولكن سينهض لبنان كطائر الفينيق والذي تقول الميثولوجيا :إن هذا الطائر ينهض من تحت الرماد أقوى وأجمل وأبهى وستضمد لبنان جراحها ،وخاصة إذا تم التشبيك بين ( المرافئ اللبنانية طرابلس وصيدا وصور وجونيه وشكا والجية والمرافئ السورية من مرفأ اللاذقية وبانياس وطرطوس ) ، ولكن للأسف تحول الآن هذا الصرح الاقتصادي الكبير إلى نقطة ضعف يذكرنا بكعب (أخيل ) في الميثولوجيا الإغريقية ، وأخيل هو إنسان تنبأت أمه بأنه سيخوض معارك ولضمان قوته وحمايته الأبدية قامت بتغطيسه في نهر ( ستكيس) الذي يمنح القوة حسب المعتقدات اليونانية ، وأمسكت الوالدة ابنها أخيل من كعبه وغطسته بالماء ، وبالتالي لم يصل الماء إلى كعبه ، فبقي كعبه نقطة ضعف له ، وقد عرف الأعداء نقاط قوة و ضعف ( أخيل ) فوجهوا له في أحد المعارك سهماً إلى كعبه فمرض ( أخيل) وعانى كثيراً.

ولذلك فإنه أمام هذه الكارثة يجب عدم الاستثمار السياسي فيها لأنه عندئذ ستتضخم التداعيات السلبية بحيث يصبح لبنان الكبير كله مهدد ، بل هذا يتطلب توحيد جهود كل اللبنانيين وعلى مختلف انتماءاتهم السياسية لحماية كعب أخيل اللبناني ( مرفأ بيروت )، والشعب اللبناني قادر على تجاوز هذه المحنة وتحويلها إلى فرصة للانطلاق نحو المستقبل ، وخاصة أن الحكومة اللبنانية بدأت بخطوات جادة لتجاوز الأزمة وكشف الفاسدين ومعاقبتهم والاعتماد على الموارد المتاحة والأصدقاء الحقيقيين وعدم الانسياق وراء الوعود الأمريكية والغربية، وخاصة بعد تضامن أغلب دول العالم مع لبنان وهذا بداية لكسر حلقة من حلقات إرهاب ( قيصر) ، وقد عبرت سورية ومن قبل السيد الرئيس بشار الأسد عن ذلك ببرقية أرسلها إلى الرئيس اللبناني وأكد سيادته وضع كل الطاقات السورية تحت تصرف لبنان الشقيق ، وبالتالي فإن مدخل تجاوز الأزمة برأينا هو زيادة التشبيك الاقتصادي والسياسي والعسكري وغيرها بين لبنان وسورية وفتح الحدود بينهما وتكامل اقتصاديهما. عندها نتجاوز تداعيات الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ( إرهاب قيصر ) والداعمين له من كل المتآمرين على سورية ولبنان .

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