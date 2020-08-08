زاسبيكين يدعو إلى عدم تسييس انفجار مرفأ بيروت

دعا السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين إلى عدم تسييس انفجار مرفأ بيروت واستغلاله داخلياً لمآرب سياسية، معرباً عن قناعته بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية قادرة على القيام بالتحقيق اللازم.

وقال زاسبيكين في حديث إذاعي اليوم في بيروت إنه من السابق لأوانه الاستنتاج والتحدث عن التداعيات طويلة الأمد لما حدث في مرفأ بيروت ولا بد أن نتحمل جميعنا هذا العبء والعمل على إزالة آثار هذه الكارثة، موضحاً أن التكاليف باهظة وتستمر لسنوات لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المستشفى الميداني وفريق الطوارئ الروسي سيبقيان في لبنان حسب متطلبات الوضع ولاسيما أن هناك مستشفيات لبنانية توقفت عن العمل جراء تضررها من انفجار المرفأ.

وعن فك بعض الدول الحصار عن لبنان بسبب انفجار المرفأ اعتبر أن التضامن بين الجميع هو طبيعي وواجب أخلاقي وإنساني قائلاً: نتمنى أن ينكسر الحصار لأن السياسة الأمريكية في الفترة الأخيرة كانت سلبية تجاه لبنان وإذا حصلت إعادة نظر يكون أفضل لكن أنا أشك في ذلك.

وأضاف زاسبيكين: إن من يدعو إلى محكمة دولية يبدو أن لديه مواقف أخرى لتدويل الحالة اللبنانية ونحن نرفض هذا المبدأ ولا نريد أن يكون هناك أي شيء ضد السيادة اللبنانية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن روسيا سترفض في حال طرح موضوع تدويل الأزمة اللبنانية.

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