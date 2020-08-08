العراق.. 3325 إصابة و74 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم تسجيل 3325 إصابة و 74 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه تم فحص 17125 نموذجاً في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1127383 نموذجاً.

وأضافت أنه تم تسجيل 2307 حالات شفاء خلال المدة ذاتها ووفقاً لبيانات الوزارة فقد بلغ مجموع حالات الشفاء من مرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في العراق 105504 حالات والإصابات 147389 حالة أما الوفيات فبلغ عددها 5310.

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