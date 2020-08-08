دياب: كارثة مرفأ بيروت لن تمر دون محاسبة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن كارثة مرفأ بيروت لن تمر دون محاسبة وأنه لا مظلة فوق رأس أحد ولا سيما أن إجراءات القضاء تعطي إشارة عن مصداقية التحقيق.

وأوضح دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين اليوم أن التحقيق بكارثة انفجار مرفأ بيروت لن يستغرق وقتا طويلا وسيكشف الحقائق وسيتوسع حتى يشمل كل المعنيين بالكارثة داعيا الجميع إلى التكاتف لتجاوز هذه المرحلة التي تعتبر حالة طوارئ تتعلق بمصير البلد ومستقبله.

وقال دياب:”نريد حلا وطنيا ينقذ البلد وعلى جميع الأطراف الاتفاق على المرحلة المقبلة وأنا مستعد لتحمل المسؤولية في رئاسة الحكومة لمدة شهرين شرط إجراء إصلاحات بنيوية لإنقاذ البلد” مؤكدا أن لبنان لا يحتمل المزايدات ويجب تنحية الحسابات السياسية.

ولفت دياب إلى أنه سيطرح في مجلس الوزراء مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لأنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

وبين دياب أن المطلوب الآن هو أن تكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وخاصة بعد الأخبار الكاذبة التي روج لها خلال الأيام الماضية عن رفض المساعدات.

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