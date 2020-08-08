طيفور : كل طالب أُثبت أنه يعاني من كورونا خلال فترة الامتحان يمكن له توقيف تسجيله

نور قاسم

كشف معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب الدكتور رياض طيفور لتشرين أن كافة الإجراءات الوقائية من تعقيم وماشابه أُجريَت في كل الجامعات السورية.

ولفت طيفور إلى أنه في حال وجود أي طالب لديه حرارة مرتفعة يمكن وضعه في مكان ناءٍ من القاعة بعيداً عن زملائه، و ليس بالضرورة أن كل شخص يعاني من درجة حرارة مرتفعة لديه مرض كورونا، منوهاً بأن التباعد محقق في الامتحانات بالحالات الطبيعية سواء بوجود كورونا أو بدونها من خلال مسافة متر بين طالب وآخر من كافة الجهات.

ورداً عن سؤالنا في حال أراد طالب توقيف تسجيله بهذه الفترة هل يستطيع ذلك؟ قال طيفور: المفروض أن يكون توقيف التسجيل قبل الامتحان ولكن إذا كانت هناك حالات خاصة يُنظَر فيها، ويجب على الطالب مراجعة كلّيته ولديه الإثباتات بالتحاليل بأنه يعاني من الإصابة بكورونا وحكماً ستُعالج حالته مباشرة.

وأشار طيفور إلى أنه ليس بالضرورة أن كل شخص أوقف تسجيله هذه الفترة يعاني من مرض كورونا فأيضاً سُمِحَ لكل الطلاب الذين لم يستطيعوا المجيء إلى سورية بأن يؤجِّلوا أنفسهم هذا العام.

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