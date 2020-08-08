اللاذقية – سراب علي

يقدم أبناء الشهداء بنجاحهم و تفوقهم صورة لاستمرار قصص البطولة و التضحية التي خطها آباؤهم الشهداء في سبيل وحدة الوطن وكرامته، فإلى جانب 20 طالباً متفوقاً في الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها كرمت اليوم محافظة اللاذقية 115 طالباً متفوقاً من بنات وأبناء الشهداء و الجرحى في المحافظة وذلك تقديراً لتفوقهم و إرادتهم التي حققت النجاح و التفوق.

وأكد الطلبة المتفوقون أن سورية تمضي بمسيرة العلم بخطى ثابتة نحو مستقبلها الذي يريده أبناؤها.

وبعد أن نقل محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم تحية ومباركة السيد الرئيس بشار الأسد و السيدة أسماء الأسد لنجاح و تفوق الطلبة أثنى على جهد المتفوقين و ذويهم وخصّ بالشكر أمهات الطلاب من ذوي الشهداء و الجرحى اللواتي تعبن لمتابعة دراسة أبنائهن وإلى جهود الأسرة التربوية في المحافظة ، وأضاف: بنجاحكم و تفوقكم تمثلون القدوة للجميع في الفوز بمعركة الحياة و الإصرار على رسم الفرح و المضي في مسيرة العلم و المعرفة .

بدوره قال مدير التربية عمران أبو خليل لـ(تشرين): أبناء الشهداء بنجاحهم و تفوقهم يمدون جسوراً إلى المستقبل الذي أراده لهم آباؤهم الشهداء ، مشيراً إلى أن جهوداً استثنائية بذلت هذا العام لتتم العملية الامتحانية بنجاح .

وقال محمد أيهم زكي ابن الشهيد أيهم زكي الحاصل على 231 \240 علامة في الفرع العلمي: دعم والدتي وإخوتي كان حافزي للتفوق، وشهادة أبي كانت الدافع الأكبر لما وصلت إليه ، فيما قالت بتول سهيل شاهين ابنة الشهيد سهيل شاهين من الفرع العلمي و الحاصلة على 233 درجة: هذا التكريم سيشكل حافزاً لي في مسيرتي العلمية القادمة وخاصة أنني أرغب بدخول كلية الطب .

وعبرت ليندا عبدالله فياض الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى المحافظة في الثانوية التجارية بمجموع وقدره 4441\4600 عن سعادتها بتفوقها ،مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الكادر التدريسي خلال العام الدراسي، وأضافت الطالبة نور ديبه الحاصلة على 4229 في الثانوية التجارية : إن تنظيم الوقت له أثركبير في الحصول على هذه النتيجة إضافة لدعم الأهل و المدرسين المستمر و هي تهدي نجاحها لوالديها و مدرسيها .

وقالت الطالبة المتفوقة فاطمة رشيد كعدة الأولى على مستوى المحافظة بالفرع الأدبي و الخامسة على مستوى سورية والحاصلة على 215 \ 220 : التركيز وقت ساعات الدراسة هو الأهم ، وهذه النتيجة حصيلة سنوات سابقة من الدراسة و الجهد، مضيفة: أشكر المعلمين الذين كانوا على تواصل دائم معي خلال فترة التحضير للامتحان وقدموا لي النصيحة .

وأضاف المتفوقان علي عبدالله وفرح مطرجي الحاصلان على المرتبة الأولى في الفرع العلمي على مستوى محافظة اللاذقية و على مستوى سورية بمجموع وقدره 2900\2900 : يجب على الطالب أن يضع أمامه هدفاً ليكون الدافع له لكي يتغلب على الظروف ، مشيرين إلى أن الدعم النفسي و المعنوي للأهل له دور في هذه النتيجة كما أن الجهود التي بذلها المدرسون معهم وتحفيزهم المستمر لهم كان لها أثرها على التفوق و النجاح.

وتحدثت المتفوقة في الشهادة الثانوية الشرعية بتول موسى شموط و الحاصلة على 4304\ 4600 درجة عن معاني التفوق و أنها بتنظيمها للوقت استطاعت الحصول على هذه الدرجات وتهدي نجاحها لوالدها في الجيش العربي السوري ولوالدتها التي كانت الداعم الحقيقي لها .

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