الولايات المتحدة .. 58 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتسجيل أكثر من 58 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم و1243 حالة وفاة.

ونقلت رويترز عن الجامعة قولها إنه تم تسجيل 58173 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 59692 إصابة جديدة سجلتها أمس.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز تم تحديد 4942746 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء وأكثر من 161000 حالة وفاة جراء الفيروس في حين تم رصد تعافي أكثر من 1.6 مليون شخص.

من جهة أخرى بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في أنحاء العالم وفق بيانات الجامعة أكثر من 19.4 مليون مصاب وأكثر من 721 ألف حالة وفاة.

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