مصرع 26 شخصاً بانهيارات أرضية في كوريا الجنوبية

لقي 26 شخصاً مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية والسيول بكوريا الجنوبية اليوم.

ونقلت رويترز عن وزارة الداخلية والسلامة الكورية قولها إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أدت إلى حدوث انهيارات أرضية وتشكل السيول ما أسفر عن مصرع 26 شخصا بينما لا يزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين.

وأجبرت الانهيارات الأرضية والسيول نحو 5 آلاف شخص على مغادرة منازلهم مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية كما تم إلغاء 12 رحلة جوية محلية في مطار جوانجو جنوب غرب كوريا بعد أن غمرت مياه السيول مدرج المطار.

وسجلت كوريا الجنوبية أطول موسم للأمطار عام 2013 حيث استمر 49 يوما وتشير توقعات الطقس حاليا إلى أن موسم أمطار العام الجاري قد يستمر لمدة أطول.

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