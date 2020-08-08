الصحة: تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 20 حالة ووفاة اثنتين

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 20 حالة ووفاة اثنتين من الإصابات المسجلة في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 1125 شفيت منها 331 وتوفيت 50 حالة.

وسجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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