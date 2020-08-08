آخر تحديث: 2020-08-08 19:15:08
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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 18 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 08 آب 2020
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شريط الأخبار
وزارة الصحة: وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 50
وزارة الصحة: شفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 331
وزارة الصحة: تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1125
احتجاجات وسط بيروت والجيش يدعو المحتجين إلى التزام سلمية التعبير
مكتب الدفاع عن الأرض: الاحتلال يواصل انتهاك القانون الدولي
زاخاروفا: واشنطن تنتهك مجموعة واسعة من التزاماتها الدولية
القوات العراقية تلقي القبض على ستة إرهابيين في صلاح الدين
ذبيان: المقاومة أسقطت وستسقط رهانات المتربصين بها
أبناء قبيلة الشرابيين ينفذون وقفة وطنية في الحسكة ويدعون أبناء القبائل لمقاومة الاحتلال الأمريكي ومرتزقته
الخارجية الروسية: اتفاق “قسد” وشركة أميركية لسرقة النفط السوري استكمال لانتهاكات واشنطن قواعد القانون الدولي وسيادة سورية
43 شهيداً سورياً في حصيلة غير نهائية جراء انفجار مرفأ بيروت
وصول أول قطار محمل بالحبوب من مرفأ طرطوس إلى صوامع السبينة بريف دمشق بعد انقطاع تسع سنوات
موقع سلوفاكي: الاحتلال التركي لأجزاء من سورية جريمة وفق القانون الدولي
صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي .. 58 طالباً يحصلون على العلامة التامة
بكين: عقوبات واشنطن لمسؤولين صينيين غير منطقية