آخر تحديث: 2020-08-08 19:15:08
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وزارة الصحة: وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 50

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التصنيفات: أهم الأخبار

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