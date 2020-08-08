آخر تحديث: 2020-08-08 19:15:08
شريط الأخبار

وزارة الصحة: شفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 331

التصنيفات: أهم الأخبار,غير مصنف

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار,غير مصنف

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed