إغلاق 18 محلاً ومطعماً بدمشق مخالفة للشروط الصحية خلال عطلة العيد

أغلقت محافظة دمشق 18 محلاً ومطعماً ونظمت 25 ضبطاً بحق أصحاب محال مخالفة للشروط الصحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف بين في تصريح لمندوب سانا أن الإغلاقات والضبوط التي نظمتها دوريات الرقابة الصحية خلال جولاتها على الأسواق منذ يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى وحتى أمس شملت مخالفات لوجود مواد غذائية فاسدة وعدم الالتزام بارتداء القفازات والكمامات وعرض مواد غذائية خارج المحال وبيع لحوم مفرومة.

ولفت خلوف إلى أن دوريات الرقابة قامت بإتلاف المواد الفاسدة واللحوم المفرومة مسبقاً بالإضافة إلى توجيه انذارات لعدد من أصحاب المحال نظراً لوجود بعض النواقص الصحية لدى محلاتهم.

كما قامت الدوريات وفق خلوف بمعالجة عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين وسحب عينات من المواد الغذائية لتحليلها في المخابر المعتمدة مبيناً أن المحال التي شملتها الإغلاقات والضبوط تنوعت بين “بقاليات ألبان وأجبان ومطاعم ومخابز وحلويات ومحال لبيع اللحوم والفروج”.

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