احتجاجات وسط بيروت والجيش يدعو المحتجين إلى التزام سلمية التعبير
اندلعت بعد ظهر اليوم احتجاجات شعبية وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عناصر مكافحة الشغب وحفظ الأمن بدؤوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في محيط مجلس النواب لتفريق المحتجين الذين يقومون بمحاولات الكسر والخلع.
بدوره دعا الجيش اللبناني المواطنين المحتجين إلى التزام سلمية التعبير خلال المظاهرات والاحتجاجات التي دعوا اليها اليوم.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها عبر تويتر إننا نتفهم عمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وصعوبة الأوضاع التي يمر بها لبنان.. ولكننا نذكر المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.
وذكرت القيادة أن للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ والذي راح ضحيته أكثر من 150 شهيداً وآلاف الجرحى.
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