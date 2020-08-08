أكثر من 13 ألف طالب وطالبة يتقدمون غداً لامتحانات الدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

تنطلق غداً امتحانات الدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2019-2020.

وأشارت وزارة التربية في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات في الدورة الثانية 13582 طالباً وطالبة موزعين على 114 مركزاً في محافظات “دمشق وريفها والقنيطرة وحلب وإدلب ودير الزور والرقة” وتستمر امتحانات الدورة الثانية الاستثنائية لغاية يوم الأربعاء الـ 19 من آب الجاري للتعليم الأساسي ولغاية يوم الخميس الـ 20 من الشهر ذاته للإعدادية الشرعية.

وأوضح مدير الامتحانات بالوزارة يونس فاتي في تصريح لـ سانا أنه تم تجهيز المراكز الامتحانية بالمحافظات بكل مستلزماتها مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من التعقيم اليومي والتباعد المكاني بالإضافة إلى متابعة تجهيز مراكز الاستضافة للطلاب الوافدين إلى محافظات “ريف دمشق وحلب والرقة وحماة”.

وكانت وزارة التربية أصدرت في الـ 16 من تموز الماضي قراراً حددت بموجبه شروط القبول للتسجيل للدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية من التلاميذ المسجلين لدورة 2020 والذين لم يتمكنوا من تقديم امتحان مادة أو أكثر أو دورة امتحانية.

طباعة