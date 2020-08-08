مكتب الدفاع عن الأرض: الاحتلال يواصل انتهاك القانون الدولي

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك القانون الدولي وتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة بدعم من الإدارة الأمريكية في إطار تنفيذ مخططاتها الاستعمارية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ونقلت وكالة معا عن تقرير المكتب الأسبوعي الصادر اليوم قوله إن سلطات الاحتلال أعلنت مخططاً لإقامة ألف وحدة استيطانية جديدة على أراضي قرى الطور وعناتا والعيزرية وأبو ديس في القدس المحتلة مشيراً إلى أن المخطط سيعزل شرق القدس المحتلة تماماً عن باقي الضفة الغربية.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال استولت على 90 دونماً من أراضي الفلسطينيين وهدمت أربعة منازل ومنشأتين زراعيتين ومنشأة تجارية في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة ومنزلين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ومنزلاً في بيت حنينا شمال المدينة لترتفع بذلك عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري في القدس إلى 74 عملية هدم تركزت في سلوان والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وشعفاط ووادي الجوز وراس العامود والطور.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت منزلاً في بلدة بيت عوا في الخليل وعدة منشآت زراعية وتجارية في بلدات إذنا وسوسيا جنوب الخليل والخضر جنوب بيت لحم ورنتيس شمال غرب رام الله وسلمت إخطارات بهدم قرية فراسين التي يسكنها نحو 200 نسمة في منطقة يعبد غرب جنين خلال أيام.

وبين التقرير أن الاحتلال يواصل التضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف تهجيرهم حيث أحرقت قواته 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية في قرية المغير برام الله وجرفت مساحات واسعة من أراضي بلدة دورا جنوب الخليل لتوسع مستوطنة مقامة على أراضي البلدة واستولت على 327 دونماً من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم لإقامة 224 وحدة استيطانية وعلى 15 دونماً من أراضي قرية رافات غرب سلفيت كما اقتلعت 200 شجرة نخيل وهدمت 3 آبار مياه تغذي 210 دونمات زراعية في قرية الجفتلك بالأغوار ومنعت الفلسطينيين من تمديد خط مياه للشرب في قرية عاطوف جنوب شرق طوباس.

وذكر التقرير أن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال حيث اقتحموا بلدات حوارة وعصيرة القبلية وعورتا في نابلس وقرية فرعتا شرق قلقيلية واعتدوا على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم واقتحموا بلدتي بروقين وكفر الديك في سلفيت واقتلعوا عشرات الأشجار المثمرة.

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