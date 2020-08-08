آخر تحديث: 2020-08-08 15:59:32
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نشوب حريق بأعشاب يابسة بمنطقة الديماس بريف دمشق وعناصر فوج الإطفاء يعملون على إخماده
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ريف دمشق .. نشوب حريق بأعشاب يابسة في منطقة الديماس وعناصر فوج الإطفاء يعملون على إخماده

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