إبراهيم النمر

خرجت كرة قدم الجيش هذا الموسم من دون أن تحقق أي لقب بل خرجت من (المولد بلا حمص) كما يقول المثل، ولم يكتب لها الحظ بالمحافظة على اللقب السادس على التوالي والثامن عشر في تاريخها، لكن الأمل الوحيد لها هذا الموسم الكروي بقي متمثلاً في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي التي نتمنى له ولممثلنا الثاني نادي الوثبة كل التوفيق والتقدم إلى أبعد أدوارها.

الجيش احتل المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم بعد تشرين حامل اللقب والوثبة الوصيف وحطين الثالث والجيش بـ49 نقطة, هذه النقاط لم تكن كافية له بالتقدم أكثر للأمام و تبقى هذه المنافسة موجودة في عالم كرة القدم.

أما في مسابقة كأس الجمهورية فقد خرجت من نصف النهائي بالخسارة مع جاره الوحدة بهدف نظيف وقبلها فازت على الشرطة بركلات الترجيح 3/4بعد التعادل الإيجابي بالوقت الأصلي 2/2 ،وقبلها الفوز على تشرين بركلات الترجيح 2/4 بعد التعادل في الوقت الأصلي وقبلها على السلمية بعشرة أهداف نظيفة

الواكد هدافاً

تصدر مهاجم الجيش المتألق محمد الواكد قائمة هدافي الدوري للمرة الثانية على التوالي بـ20 هدفاً بعد أن سجل الموسم الماضي 29 هدفاً متفوقاً على عارف الآغا لاعب حطين الذي سجل 27 هدفاً بموسم 1997،

رافت محمد أكد لـ(تشرين) أن فريق الجيش قدم كل ما عليه طوال مرحلتي الدوري ومسابقة الكأس …لكن الكرة لم تنصفه , وهذا بشهادة جميع المراقبين والمتابعين ، فكرة القدم فيها الفوز والخسارة وتبقى روح المنافسة الشريفة هي الأساس لدينا.

وتابع المحمد: يبقى أملنا في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي وإن شاء الله تتغير نتائجها للأفضل والأحسن لنختتم الموسم ببصمة إيجابية ترضينا وترضي جماهيرنا الكبيرة التي تنتظر منا الكثير، فنحن كوادر راضون كل الرضا على أداء جميع اللاعبين الذين قدموا ما عليهم .

وختم المحمد : لابد في النهاية من توجيه الشكر الأكبر للإعلام الذي واكبنا في جميع استحقاقاتنا فهو الشريك الحقيقي لنجاح أي عمل شكراً لرجال الإعلام من القلب

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