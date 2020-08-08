٨٢% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي في اللاذقية.. وسبع طالبات نلن العلامة التامة

اللاذقية- صفاء إسماعيل

نالت سبع طالبات من محافظة اللاذقية العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي ، من بين 58 طالباً حصلوا على العلامة التامة على مستوى القطر . وهم : أمل خلدون صافي، يارا وحيد صفيه، بروج غياث الحمود، الزهراء هيثم أحمد، كلير نيروز حمدان، ألاء حبيب أسعد، نور أسامة كنيفاتي.

وبيّن مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل ل( تشرين ) أن نسبة النجاح بلغت ٨٢،٨٤% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين للامتحانات ٢٤٠٥٧ طالباً، تقدم منهم ٢٣٧٨١ طالباً، مشيراً إلى أن الناجحين من أصل المتقدمين بلغ عددهم ١٩٧٠٠ طالباً.

وفيما يتعلق بالإعدادية الشرعية، أوضح أبو خليل أن نسبة النجاح بلغت ٩٤،١٢% حيث بلغ عدد الناجحين ٤٨ طالباً من أصل ٥١ طالباً تقدموا للامتحانات.

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