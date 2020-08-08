تقصير مجلس المدينة لجهة ترحيل القمامة يربك مشفى مصياف الوطني

حماة – محمد فرحة

بشكوى لا تخلو من القلق والخوف قال مدير عام الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني الدكتور ماهر اليونس : ليس من المعقول والمنطق إنه كلما أردنا ترحيل قمامة المشفى نترجّى رئيس مجلس المدينة ، والقمامة أكوام حولنا ونحن في وضع احترازي شديد الخطورة والحذر .

وأضاف: كلما لزم ترحيل قمامة المشفى غير الطبية نضطر للشكوى إلى المحافظة والجهات المعنية الأخرى للتوسط مع مجلس مدينة مصياف ليرحل لنا القمامة وهي من صلب عمله ، الأمر الذي يضطرنا إلى استئجار جرار ومقطورته لترحيل أكوام القمامة .و يتطلب ترحيل نفايات وقمامة المشفى مرتين في الأسبوع ، وقد دفعنا أجور ترحيلها عدة مرات ، أمام تقصير مجلس المدينة ، والذي يقول دائماً ليس باستطاعتي ترحيلها .

ومن جراء هذا التقصير والإهمال ومن كثرة الشكاوى تم قبل أسبوعين من الآن حل مجلس المدينة بالكامل .

وفي معرض إجابته على سؤال :كيف يتدبرون أمور النفايات الطبية الخاصة يقول الدكتور ماهر اليونس : فيما يتعلق بذلك نقوم بإحراقها بطريقة فنية ولدينا مكب خاص بها ولا نقوم بترحيلها مع النفايات والقمامة الأخرى .

مشيراً إلى خطورة هكذا إجراء، أي إلقاء النفايات الطبية بالعراء أسوة ببقايا النفايات الأخرى ، وأضاف :منذ سنوات أنشأنا مكباً خاصاً لهذه النفايات ، وهي تعالج بالطرق الفنية العلمية أصولاً ، ولا يبقى لها أي أثر في مكان حرقها .

وختم اليونس حديثه قائلاً : نحن نمر الآن في مرحلة حرجة لجهة ارتفاع عدد الإصابات ب(الكورونا) وعلينا جميعاً التقيد بالشروط الاحترازية وأخذ الحيطة من تفشيها ، فحماية المجتمع تبدأ من حماية النفس أولاً وأخيراً، وقد ألزمنا جميع العاملين والمراجعين بالتقيد بارتداء الكمامة عند مراجعة الهيئة .

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