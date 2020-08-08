5 سنوات على تعطل محطة (تصفية) والأهالي يشربون مياهاً كلسية

السويداء- طلال الكفيري

ناشد أهالي قرية ذكير محافظة السويداء أولاً، ووزارة الموارد المائية ثانياً وخاصة بعد أن عجز القائمون على إدارة مؤسسة مياه السويداء عن إصلاح محطة تصفية المياه الخاصة ببئر القرية، والتي مضى على تعطلها أكثر من خمس سنوات.

وأضاف أهالي القرية إن إصلاح المحطة بات ضرورة مُلحة ومُستعجلة، لكون المياه التي تُضخ إليهم كلسية وطعمها غير مستساغ.

عدا عن ذلك يقول الأهالي إنهم قاموا بمراجعة مؤسسة المياه في السويداء عدة مرات، ليصار إلى إصلاح هذه المحطة، وبالرغم من أنهم تلقوا وعوداً في حينها بإدراج المحطة في خطة عام ٢٠١٨ و٢٠١٩م ولتاريخه لم يلمس الأهالي أي تحرك إيجابي حول ذلك.

مع العلم أن تكاليف إصلاح المحطة عام ٢٠١٨م ووفق مدير مؤسسة مياه السويداء تبلغ نحو ١٢ مليون ليرة، وحالياً يبدو أن التكلفة قد تضاعفت أضعافاً مضاعفة.

ومن ناحية ثانية أشار أهالي القرية إلى أن المحطة أحدثت عام ٢٠٠٦ من جراء ارتفاع الشوائب بمياه البئر الارتوازية للقرية، فمن هذا نستنتج أنه لا يجوز بحالٍ من الأحوال ترك هذه المحطة التي بلغت تكلفة إحداثها ١٤ مليون ليرة للمجهول.

من جهته قال مدير عام مؤسسة مياه السويداء – المهندس وائل شقير : تم رفض إدراج إصلاح محطة التصفية في خطة عام ٢٠٢٠ من قبل وزارة الموارد المائية لكونه تم إدراج المحطة خلال العامين السابقين ولم تنفذ لعدم وجود اعتمادات مالية لزوم الإصلاح ، مضيفاً: إن إصلاح المحطة منوط بشركة خاصة واحدة وهذه الشركة رفضت إصلاحها .

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