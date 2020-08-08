عودة (الأرز ) إلى صالات (السورية للتجارة) في السويداء

السويداء - ضياء الصفدي

بعد انقطاع مادة الأرز عن صالات ( السورية للتجارة )عادت المادة وبشرت المؤسسة بتوافر الأرز ووصول كميات إضافية أيضاً خلال الفترة القادمة.

واشتكت مواطنة في السويداء من وجود ديدان وبيوض فراش في كيسين للأرز استلمتهم من مخصصاتها على البطاقة.وأكدت المواطنة فاتن صاحبة الشكوى أنها اشترت مخصصاتها من السكر والأرز من صالة أمية ولاحظت وجود الديدان في كيسي الأرز وبيوض صغيرة أيضاً، مطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الموضوع.

(تشرين) تابعت الشكوى مع مدير فرع المؤسسة( السورية للتجارة) في السويداء عاصف حيدر وبدوره أكد أن الشكوى هي الأولى ولم يرد أي شكاوى حيث تم توزيع ٤٥ طناً من مادة الأرز المقنن خلال الفترة الماضية من دون ورود أي مشكلات في نوعية المادة ، داعياً أي مواطن لمراجعة(السورية للتجارة) في حال وجود أي مشكلة .

وأكد مدير فرع (السورية للتجارة )في السويداء أن مادتي السكر والأرز متوافرتان وبكميات كافية في مستودعات الفرع وتكفي المحافظة لمدة شهرين، ويتم توزيعهما عبر صالات الفرع في المحافظة.

ولفت حيدر إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس (كورونا) و عدم تشكيل حالات ازدحام على منافذ البيع وارتداء الكمامات حفاظاً على سلامة وصحة الجميع .

وأشار حيدر إلى أنه يتم تزويد صالات (السورية للتجارة) بالمواد بشكل يومي، مؤكداً أنه تتم متابعة عمل الصالات، و بدأت عمليات توريد المواد من الإدارة تباعاً، وسيحدث في الفترة المقبلة تغير في واقع عمل هذه الصالات نحو الأفضل، لافتاً إلى أهمية تعاون رؤساء الوحدات الإدارية عبر إرسال الآليات من قبلهم لتسريع عملية توزيع المواد على الصالات، حيث يعاني الفرع من نقص في الآليات.

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