تولين البكري تطلب الدعاء لها بالشفاء بعد عمل جراحي خطير

أعلنت الفنانة تولين البكري عن إجرائها عملية جراحية دقيقة، لم تكشف عن تفاصيلها، لكنها قالت: إنها مكثت على إثرها في فراش المرض مدة شهر كامل، واصفة مرضها بأنه أخطر من فيروس كورونا، وفق قولها.

وردت الفنانة البكري في منشور لها عبر حسابها في الفيسبوك على الأنباء التي راجت عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة: اللي بعرفه إنه حتى الآن ما معي كورونا. وتابعت : شكراً لكل محب قلق وسأل وتطمن عليّ.. شكراً من القلب بس حابة نوه لشغلتين مهمين حبايبي أول شي أنا ما معي كورونا حسب علمي لغاية هاللحظة.. أو يمكن مرت علي شي مرة وماحسيت فيها والله أعلم.. وإن صار وأصبت بالفيروس أكيد مارح خبي ولا أخجل.

كما أوضحت في منشورها قائلة: أما بالنسبة لحقيقة مرضي فأنا تعرضت لعمل جراحي كاد يودي بحياتي وبشكل إسعافي، ما أدى إلى مكوثي بالفراش قريب الشهر ويمكن يكون أخطر من الكورونا اللي عم يتكهنوه البعض من كتر الألم اللي عم بشعر فيه.

وأتى حديث تولين البكري، عن إصابتها بكورونا بعدما تركت منشوراً عبر حسابها الخاص في”فيسبوك“ أثار قلقاً لدى محبيها حيث طلبت الدعاء لها بالشفاء دون أن توضح حقيقة ما حدث لها، فقالت :”أرجوكم.. أدعوا لي بالشفاء”، الأمر الذي دفع الكثير من صفحات مواقع التواصل والمواقع الإخبارية إلى ترجيح إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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