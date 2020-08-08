أبناء قبيلة الشرابيين ينفذون وقفة وطنية في الحسكة ويدعون أبناء القبائل لمقاومة الاحتلال الأمريكي ومرتزقته

نفذ أبناء قبيلة الشرابيين في الحسكة وقفة وطنية في القامشلي دعوا خلالها أبناء القبائل في منطقة الجزيرة إلى التوحد لمقاومة الاحتلال الأمريكي وأعوانه في المنطقة.

ودعا المشاركون في الوقفة في بيان لهم إلى توحد جميع القبائل في وجه الممارسات الاجرامية التي طالت بعض الرموز والشخصيات الوطنية والقبلية في الحسكة ولا سيما في قبيلة العكيدات، مؤكدين ضرورة مقاطعة كل شباب قبيلة الشرابيين والقبائل الأخرى لميليشيا “قسد” والتوحد لمقاومة الأمريكان القتلة وأذنابهم في سورية.

وأكدوا حرمة الدم السوري في أي جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية، موجهين التحية للجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

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