آخر تحديث: 2020-08-08 12:09:04
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وصول أول قطار محمل بالحبوب من مرفأ طرطوس إلى صوامع السبينة بريف دمشق بعد انقطاع تسع سنوات

التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد محلي

أفاد مراسل سانا بوصول أول قطار محمل بالحبوب من مرفأ طرطوس إلى صوامع السبينة بريف دمشق بعد انقطاع دام تسع سنوات.

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد محلي

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