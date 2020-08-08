التربية تصدر نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.. 68.65 % نسبة النجاح في التعليم الأساسي و 89.98 % بالإعدادية الشرعية

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2019-2020.

وقالت الوزارة التربية إن نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بلغت /65ر68/ بالمئة وفي الاعدادية الشرعية /98ر89/ بالمئة.

وأضافت الوزراة إن الطلاب الذين حصلوا على العلامة التامة /3100/ درجة في شهادة التعليم الأساسي /58/ تلميذا وتلميذة موزعين على /10/ دمشق و/5/ ريف دمشق و/2/ السويداء و/2/ حمص و/2/ حماة و/6/ حلب و/7/ اللاذقية و/14/ طرطوس و/10/ الحسكة.

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