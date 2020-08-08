التربية : الطلاب الذين حصلوا على العلامة التامة/٣١٠٠/ درجة في شهادة التعليم الأساسي/٥٨/ تلميذا وتلميذه موزعين على/١٠/ دمشق و/٥/ بريف دمشق و/٢/ بالسويداء و/٢/ حمص و/٢/ حماه و/٦/ حلب و/٧/ اللاذقية و/١٤/ طرطوس و/١٠/ الحسكة

آخر تحديث: 2020-08-08 12:09:04
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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 18 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 08 آب 2020
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شريط الأخبار
موقع سلوفاكي: الاحتلال التركي لأجزاء من سورية جريمة وفق القانون الدولي
التربية تصدر نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.. 68.65 % نسبة النجاح في التعليم الأساسي و 89.98 % بالإعدادية الشرعية
بكين: عقوبات واشنطن لمسؤولين صينيين غير منطقية
انتشار ظاهرة البناء على الهيكل يتسبب بخسائر اقتصادية وبيئية كبيرة
ميليشيا “قسد” تواصل حصار قرى وبلدات في ريف دير الزور للسيطرة على المظاهرات المطالبة بطردها
استشهاد وإصابة 4 أطفال يمنيين بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مأرب
مظاهرات في بورتلاند الأمريكية احتجاجاً على عنف الشرطة
إصابه عشرات الفلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم
انسحاب ألمانيا وفرنسا من محادثات إصلاح منظمة الصحة العالمية
القضاء اللبناني يوقف 19 شخصاً ضمن التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت
روسيا تندد بخطط واشنطن لزيادة قواتها في بولندا
الأمم المتحدة تدين مجزرة العدوان السعودي في الجوف اليمنية
القضاء الإداري البلجيكي يعلق تراخيص تصدير السلاح إلى النظام السعودي
اشتباكات عنيفة بين مرتزقة أردوغان.. والاحتلال الأمريكي يدخل تعزيزات لميليشيا "قسد" بريف الحسكة
قوى العدوان السعودي ترتكب 91 خرقاً بالحديدة اليمنية