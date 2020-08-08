آخر تحديث: 2020-08-08 12:09:04
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التربية : الطلاب الذين حصلوا على العلامة التامة/٣١٠٠/ درجة في شهادة التعليم الأساسي/٥٨/ تلميذا وتلميذه موزعين على/١٠/ دمشق و/٥/ بريف دمشق و/٢/ بالسويداء و/٢/ حمص و/٢/ حماه و/٦/ حلب و/٧/ اللاذقية و/١٤/ طرطوس و/١٠/ الحسكة

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