آخر تحديث: 2020-08-08 12:09:04
شريط الأخبار

وزارة التربية: نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بلغت /٦٨.٦٥/ بالمئة وفي الاعدادية الشرعية /٨٩.٩٨/ بالمئة

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed