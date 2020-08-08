موقع سلوفاكي: الاحتلال التركي لأجزاء من سورية جريمة وفق القانون الدولي

أكد موقع بانتيون السلوفاكي أن الاحتلال التركي لأجزاء من سورية ومواصلة النظام التركي دعمه للإرهابيين فيها يمثلان جريمة وفق القانون الدولي مشددا على أن صمت دول الغرب عن هذا الأمر دليل واضح على ممارستها سياسة ازدواجية المعايير.

ونبه الموقع إلى أن النظام التركي يخرق القانون الدولي وينتهك بشكل واضح اتفاق سوتشي ويواصل دعم وتسليح التنظيمات الإرهابية في إدلب.

من جهتها أكدت الصحفية التشيكية ماركيتا كوتيلوفا أن النظام التركي يقوم بدعم المجموعات الإرهابية والمتطرفة في سورية وابتزاز الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أنه يقوم أيضا بانتهاك حقوق مواطنيه بشكل مكثف.

ولفتت كوتيلوفا في موقف نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن النظام التركي يتعاون مع إرهابيي “داعش” ويشن الآن حربا ضد سورية وليبيا ويهدد بالاستيلاء على جزر يونانية ومع ذلك فإن الغرب يواصل صمته عن ذلك.

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