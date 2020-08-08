توافر الخضر المحلية يؤدي إلى طرحها بأسعار مناسبة في أسواق الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

باستثناء فترة العيد التي شهدت ارتفاعاً في أسعار بعض الأنواع لا كلها في أسواق الحسكة، أدى توافر الخضر المحلية إلى طرحها في أسواق المحافظة بأسعار مناسبة, والبعض منها وصل إلى سعر منخفض جداً, وذلك بسبب زيادة العرض عن الطلب, باستثناء الأصناف التي تندرج ضمن الفواكه الصيفية كالتين والعنب التي مازالت أسعارها مرتفعة جداً ولا قبل لذوي الدخل المحدود على شرائها وتذوقها، رغم أنها من الإنتاج المحلي من حقول العنب والتين الموجودة في قرى الخابور وبعض المناطق الأخرى من المحافظة, وهو ما ينطبق على بعض الأصناف الواردة من المحافظات الأخرى التي مازالت أسعارها تحلق في العلالي، ولاسيما الفواكه .

وفي جولة لـ(تشرين) في سوق الهال وسط مدينة الحسكة قالت السيدة نعمت الجاسم: إن أسعار الخضر في السوق مناسبة جداً حيث لا تتجاوز المئتي ليرة للكيلو الواحد بشكل وسطي لمختلف الأصناف، باستثناء البعض منها صعوداً أو هبوطاً فسعر كيلو البامياء يتراوح بين 300 و 500 ليرة، في حين يتراوح سعر كيلو الباذنجان بين 100 و150 ليرة فقط وذلك بسبب وفرة إنتاجه وخاصة الباذنجان الزوري المنتج من حقول محافظة دير الزور .

وقال زياد الجراد: كل ما تحتاجه العائلة من خضر متوافر في السوق وبأسعار مناسبة، وذلك لأن هذه الخضر هي من إنتاج المحافظة نفسها، حيث أذهب إلى السوق مرتين في الأسبوع على الأقل وأشتري ما تحتاجه أسرتي من الخضر بأسعار معقولة تتناسب مع دخلي, وفي حال زيارة السوق في فترة بعد الظهر وخاصة بعد الساعة الواحدة ظهراً يمكن شراء بعض الأصناف بأسعار أقل من سعرها في الصباح

وطالب جاك عبدالله بمسألتين اثنتين ، الأولى تشجيع زراعة الخضر في المحافظة بجميع أصنافها، وإذا كانت هناك أصناف غير موجودة في المحافظة يجب العمل على إدخالها ونشرها كالبطاطا مثلاً، إذ يمكن لمحافظة الحسكة أن تكتفي ذاتياً بالخضر وحتى ببعض أصناف الفواكه، والفائض من الإنتاج يمكن نقله إلى أسواق المحافظات الأخرى أو حتى تصديره إلى الدول المجاورة. والمسألة الثانية العمل على تشجيع زراعة الخضر حتى في فصل الشتاء وليس في فصل الصيف فقط من أجل توفيرها في أسواق المحافظة بأسعار معقولة طوال أيام السنة, ذلك أن أسعار الخضر ترتفع شتاء إلى عدة أضعاف سعرها في الصيف, والتشجيع يكون بتوفير المستلزمات الضرورية للزراعات الشتوية .

وأشار أبو كابي- صاحب محل لبيع الخضر والفواكه في سوق الهال إلى ازدهار تجارة الخضر في فصل الصيف، إذ يشهد السوق إقبالاً واضحاً من قبل المواطنين ليس من وسط المدينة فحسب وإنما من الأحياء البعيدة أيضاً, وفي حال عودة السرافيس إلى كراجها السابق الموجود في سوق الهال من جهة الجنوب سينتعش السوق أكثر وسيشهد إقبالاً أكبر بكثير من المواطنين من جميع أنحاء المدينة وذلك لأن أسعار الخضر في الدكاكين الموجودة في الأحياء أعلى بكثير من أسعارها في سوق الهال .

وعن سبب بيع الخضر في فترة بعد الظهر بسعر أقل من الصباح قال أبوكابي: عندما نصل لمرحلة (الرسملة) أي تأمين رأسمال ثمن البضاعة، كل ما يتبقى منها يدخل في دائرة الأرباح، فنقوم ببيعه بأسعار أقل لكي ننتهي من البضاعة كلها ولا تبيت لليوم التالي فينزل سعرها أكثر، ناهيك بالكمية التي ستتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وقال الفلاح سعود الإبراهيم الذي كان موجوداً بالمصادفة في محل أبو كابي لبيع الخضر: لدي حقل في قريتي مزروع بمختلف أصناف الخضر خيار بندورة باذنجان كوسا وغيرها. ومثلي فعل العديد من الفلاحين الموجودين في القرية. وما ينتجه الحقل من الخضر متاح مجاناً لسكان القرية من أجل الطعام، فمن يحتاج منهم يحضر للحقل ويقطف حاجته ويغادر من دون أن يدفع شيئاً، وما تبقى من الإنتاج نقوم بتنزيله إلى أسواق المدينة لبيعه والاستفادة من ثمنه. مؤكداً أنهم لا يتلقون أي دعم من الجهات المعنية تشجيعاً لهم على زراعة الخضر فهم يعتمدون على إمكاناتهم الذاتية في ذلك في جميع مراحل الزراعة والجني والتسويق

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة المهندس اغناطيوس كسبو أن وفرة الخضر ذات الإنتاج المحلي أدت إلى استقرار الأسواق من ناحية وتخفيض الأسعار من ناحية أخرى. ما أدى إلى ارتياح المواطنين. ولابد من طرح الإنتاج بأسعار مناسبة للمواطن والفلاح معاً لأن الأسعار إذا انخفضت عن الحد المناسب وبيعت بخسارة سيؤدي إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة في المواسم القادمة، ما يعني خسارة المحافظة جزءاً من الإنتاج، الأمر الذي ستكون له منعكسات سلبية على وفرة الخضر في الأسواق وأسعارها.

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