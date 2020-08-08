أميركا اللاتينية أكثر القارات تسجيلاً لوفيات كورونا

تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا في أميركا اللاتينية والكاريبي تلك المسجلة في أوروبا لتصبح القارة الأكثر تسجيلاً لوفيات الوباء في العالم.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه استناداً إلى بيانات رسمية فقد سجلت المنطقة 213 ألفاً و120 وفاة متخطية بـ 460 حالة حصيلة الوفيات المسجلة في أوروبا.

وسجل في المنطقة خلال الأسبوع الماضي 44 بالمئة من إجمالي الوفيات العالمية الناتجة عن “كوفيد 19”.

وأميركا اللاتينية هي أيضاً المنطقة التي أحصت أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم البالغ 3ر5 ملايين وحدثت أكثر من نصف تلك الإصابات 9ر2 مليون في البرازيل التي سجلت أيضاً 98500 وفاة في صفوف سكانها البالغ عددهم 212 مليوناً.

واحتلت المكسيك المركز الثاني كأكثر دول أميركا اللاتينية تضرراً بتجاوز عدد الوفيات فيها 50 ألفاً وتسجيلها أكثر من 460 ألف إصابة.

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