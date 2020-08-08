مصادر أهلية: مجهولون يشنون هجوماً على مواقع ميليشيا “قسد” عند دوار ناحية ذيبان في ريف ديرالزور بالتزامن مع إشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من الشارع العام و المدرسة الثانوية

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 18 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 07 آب 2020
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شريط الأخبار
إصابه عشرات الفلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم
انسحاب ألمانيا وفرنسا من محادثات إصلاح منظمة الصحة العالمية
القضاء اللبناني يوقف 19 شخصاً ضمن التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت
روسيا تندد بخطط واشنطن لزيادة قواتها في بولندا
الأمم المتحدة تدين مجزرة العدوان السعودي في الجوف اليمنية
القضاء الإداري البلجيكي يعلق تراخيص تصدير السلاح إلى النظام السعودي
اشتباكات عنيفة بين مرتزقة أردوغان.. والاحتلال الأمريكي يدخل تعزيزات لميليشيا "قسد" بريف الحسكة
قوى العدوان السعودي ترتكب 91 خرقاً بالحديدة اليمنية
برلين تدين تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على شركاتها
بكين: قضية تايوان تتعلق بسيادتنا وسلامة أراضينا
السيد نصر الله: حزب الله وكل قدراته بتصرف الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الذي لحق به الأذى جراء الانفجار في مرفأ بيروت
الدفاع الروسية: الوجود الأمريكي غير الشرعي في مناطق الجزيرة يعرقل الحوار السوري
عون: المطالبة بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت مضيعة للوقت
الأسيوطي: الاتفاق بين (قسد) وشركة أميركية لسرقة النفط السوري جريمة
مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود