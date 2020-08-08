آخر تحديث: 2020-08-08 01:20:24
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مصادر أهلية: مجهولون يشنون هجوماً على مواقع ميليشيا “قسد” عند دوار ناحية ذيبان في ريف ديرالزور بالتزامن مع إشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من الشارع العام و المدرسة الثانوية

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