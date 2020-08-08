انخفاض الذهب
خسر الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم موقفاً سلسلة مكاسب غير مسبوقة.
وذكرت رويترز أنه بعد أن سجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2072.50 دولاراً للأوقية انخفض 1.4 بالمئة إلى 2033.89 دولاراً.
وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بانخفاض اثنين بالمئة لتسجل 2028 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 28.07 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 4.1 بالمئة إلى 957.36 دولاراً في حين نزل البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2156.97 دولاراً.
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