ليون يتأهل لدور الثمانية واليوفي يودع
تأهل أولمبيك ليون الفرنسي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “شامبيونزليغ” رغم خسارته اليوم أمام مضيفه جوفنتوس الإيطالي 2-1 في إياب دور الستة عشر، وتقدم ليون بعد 12 دقيقة من البداية من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم بعد خطأ على رودريغو بنتانكور ونفذها الهولندي ممفيس ديباي بنجاح.
وأدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل لليوفي من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمس الكرة ليد ديباي داخل المنطقة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.
ووضع رونالدو بطل إيطاليا في المقدمة بعد مرور ساعة من البداية عندما وجد المساحة ليطلق تسديدة هائلة من مسافة 25 متراً تجاوزت أنطوني لوبيز حارس ليون.
لكن اليوفي أخفق في تسجيل الهدف الثالث لتصبح النتيجة 2-2 في مباراتي الذهاب والعودة ما يعني تأهل ليون إلى دور الثمانية بتسجيله هدفاً في أرض المنافس.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي