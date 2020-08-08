آخر تحديث: 2020-08-08 01:20:24
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السيتي يضع الريال خارج “شامبيونز ليغ”

التصنيفات: رياضة,رياضة دولية

خرج فريق ريال مدريد الإسباني من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “شامبيونز ليغ” على يد مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي إثر هزيمته بنتيجة 2 ـ 1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم.

وأحرز هدفي سيتي كل من رحيم ستيرلينغ والمهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقتين 9 و68 على الترتيب بينما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف ريال مدريد اليتيم في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

وجدد مانشستر سيتي بذلك فوزه على ريال مدريد وبالنتيجة ذاتها 2-1 في لقاء الذهاب الذي جرى على ملعب سانتياغو برنابيو.

 

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التصنيفات: رياضة,رياضة دولية

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