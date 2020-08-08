السيتي يضع الريال خارج “شامبيونز ليغ”
خرج فريق ريال مدريد الإسباني من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “شامبيونز ليغ” على يد مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي إثر هزيمته بنتيجة 2 ـ 1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم.
وأحرز هدفي سيتي كل من رحيم ستيرلينغ والمهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقتين 9 و68 على الترتيب بينما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف ريال مدريد اليتيم في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.
وجدد مانشستر سيتي بذلك فوزه على ريال مدريد وبالنتيجة ذاتها 2-1 في لقاء الذهاب الذي جرى على ملعب سانتياغو برنابيو.
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