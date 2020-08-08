إصابه عشرات الفلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم
أصيب عشرات الفلسطينيين الليلة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها شمال شرق جنين بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في تظاهرات منددة بجريمة قتل شابة فلسطينية برصاص الاحتلال ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.
واستشهدت سيدة فلسطينية 23 عاماً متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية فجر اليوم.
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