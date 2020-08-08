إخماد حريق مقابل شاليهات الأحلام في طرطوس
أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس مساء اليوم حريقاً امتد على مساحة واسعة من الأراضي مقابل شاليهات الأحلام بمدينة طرطوس.
وبين قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما أن الحريق التهم مجموعة من القصب والأعشاب اليابسة في المنطقة المذكورة وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.
وأكد شما أن سرعة تدخل عناصر الفوج وسيارات الإطفاء ساهمت في الحد من الأضرار والسيطرة على الحريق خلال وقت قصير جداً حيث تدخلت ثلاث سيارات إطفاء مع طاقمها الخاص لإطفاء الحريق بالسرعة القصوى.
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