أكثر من 160 ألف وفاة بكورونا في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة اليوم أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي بلغت 160003 حالات. ونقلت رويترز عن السلطات الصحية قولها إن 23 ولاية أمريكية تشهد زيادة في معدل الوفيات بالفيروس فيما ترتفع الإصابات التي بلغ عددها الإجمالي 4.91 ملايين إصابة في 20 ولاية. وسجلت نسبة كبيرة من الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس فيما تشهد الإصابات في هذه الولايات انخفاضاً. إلى ذلك يحتدم النقاش في البلاد حاليا بين المسؤولين الحكوميين ونقابات المعلمين والأولياء والطلاب حول ضرورة إعادة فتح المدارس بشكل آمن. وكانت دراسة لجامعة واشنطن توقعت وفاة نحو 300 ألف أمريكي بسبب كورونا بحلول شهر كانون الأول المقبل موضحة أنه يمكن إنقاذ حياة 70 ألف شخص إذا ما التزم الأمريكيون بارتداء الكمامات.

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