الأمم المتحدة تدين مجزرة العدوان السعودي في الجوف اليمنية

أدانت الأمم المتحدة المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي في محافظة الجوف اليمنية.

ونقلت رويترز عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قوله اليوم إن التقارير الميدانية تفيد بأن تسعة أطفال قتلوا وأصيب سبعة آخرون كما أصيبت امرأتان في الضربات الجوية التي نفذت في محافظة الجوف.

من جهته دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث إلى تحقيق شفاف في الحادث وقال: يستحق اليمنيون حياة أفضل من الحرب التي لا تتوقف.

وارتكب طيران العدوان السعودي أمس مجزرة جديدة بحق المدنيين اليمنيين في محافظة الجوف شمال اليمن راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

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