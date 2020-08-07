القضاء الإداري البلجيكي يعلق تراخيص تصدير السلاح إلى النظام السعودي

علق مجلس الدولة البلجيكي اليوم تراخيص تصدير السلاح والمعدات العسكرية من قبل مقاطعة والونيا البلجيكية إلى الحرس الوطني للنظام السعودي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أعلى محكمة إدارية في بلجيكا قولها: إن هذه التراخيص لا تفي بمعيار احترام حقوق الإنسان في بلد الوجهة النهائية واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل هذا البلد.

وكانت مقاطعة والونيا أعلنت في شباط الماضي وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو ووزارة دفاع النظام السعودي على خلفية العدوان على اليمن.

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