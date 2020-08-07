وزارة الصحة: تسجيل 61 إصابة جديدة بـ كورونا في سورية

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى الآن بلغت 1060 شفيت منها 311 وتوفيت 48 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وخصصت الوزارة الرقم 195 للإبلاغ عن أي حالة إصابة مشتبهة بفيروس كورونا أو للاستشارة الطبية.

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