مصرع 14 شخصاً بتحطم طائرة ركاب جنوب الهند

لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون جراء تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة “إير إنديا” للطيران لدى هبوطها في مدينة كاليكوت جنوب الهند اليوم وفق حصيلة جديدة للضحايا أوردها مسؤول في الشرطة الهندية.

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى مصرع شخصين اثنين وإصابة 35 آخرين.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم شركة الطيران الهندية قوله: إن الطائرة القادمة من دبي وكان على متنها 191 راكبا تجاوزت المدرج لدى هبوطها وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن هيكل الطائرة المنكوبة انشطر إلى جزأين.

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