إخماد 7 حرائق نشبت في مناطق متفرقة من طرطوس

أخمد عناصر فوج الإطفاء في محافظة طرطوس اليوم سبعة حرائق نشبت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأوضح العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء بطرطوس أن الحرائق توزعت في بانياس وصافيتا والمنطار وقرية جديتي في ريف المحافظة إضافةً إلى حريق في حي الرادار جنوب المدينة لافتا الى أن هذه الحرائق بسيطة ومساحتها محدودة نشبت في مناطق عشبية وشجرية صغيرة وقد عمل عناصر فوج الإطفاء مع عناصر مديرية الزراعة ومراكز الإطفاء القريبة منها على إخمادها بشكل كامل.

وأشار شما إلى أن الإبلاغ عن الحرائق وسرعة الاستجابة من قبل طاقم الإطفاء يسهم في تقليل مساحة الحريق والسرعة في إخماده، داعيا المواطنين إلى الوعي وأخذ الحيطة والحذر وعدم الاستهتار والامتناع عن رمي أعقاب السجائر او إشعال النيران لأي سبب كان في المناطق العشبية.

كما دعا شما المزارعين إلى الالتزام بعدم إشعال النيران في الأراضي الزراعية بغية تنظيفها واتباع أساليب وقائية حفاظا على سلامة الأراضي والمزروعات والممتلكات العامة والخاصة.

طباعة