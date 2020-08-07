حمص _اسماعيل عبد الحي

قال محمد خضور رئيس اتحاد غرف السياحة :رغم الظروف القاسية التي تعانيها بلدنا من ظروف انتشار مرض الكورونا وما خلفته الحرب الطويلة على القطاع السياحي إلا أننا نعمل على تطوير وتحسين الخدمات السياحية رغم هجرة الكثير من الكفاءات السياحية إلى دول الاغتراب ولم يعودوا حتى الآن لأسباب اقتصادية ومعلوم لنا كم كان مستهدفاً القطاع السياحي من الجماعات التكفيرية المسلحة وكم كان التخريب متعمداً لأنهم يريدون ضرب حضارة شعب وكان واضحاً في الأوابد الأثرية وكل منشآت الجذب السياحي.

وأضاف :كانت لدينا خطة في الاتحاد مع وزارة السياحة للتعويض عن نقص اليد العاملة. وعليه أقمنا دورات في مختلف المحافظات وفي غرفة المنطقة الوسطى قمنا بتخريج ثلاث دورات (شيف مطبخ وحجوزات في كل من حمص وحماة )وكان الخريجون متميزين بشكل لافت ونأمل مستقبلاً أن تكون لدينا دورات تخصصية وفق المقاييس العالمية. ونوه بضرورة إقامة دورات باللغة الآرامية إحياء للتراث وللغات السورية القديمة، حيث يفترض بالدليل السياحي أن يكون ملماً بتلك اللغات. وتحدث عن تمثال أسد اللات الذي يمثل أول لوحة ترمز للسلام في بلدنا ولفت إلى أن جائحة كورونا أثرت على السياحة في بلدنا وإغلاق المطار مؤشر سلبي ،وفي الموسم الماضي كان هناك عدد لا بأس به من المغتربين ساهموا بتنشيط السياحة الداخلية وفي هذا الموسم خسرنا تواجدهم ،واليوم نعمل على تنشيط السياحة الداخلية وسبق أن أقمنا ورشة عمل بهذا الخصوص .

وردا على سؤالنا عن مهرجان القلعة والوادي الذي يقام عادة في الشهر الحالي قال :لا أعتقد أن المهرجان سيقام هذا العام لأسباب تتعلق بازدياد انتشار فيروس كورونا وخاصة أننا كنا نقوم بتحضيرات مكثفة ونشكل لجاناً لهذا الأمر ،وبشكل عام يقتصر دورنا على الجانب التنظيمي ،و في مهرجان تدمر كان لنا دور تمويلي مع المحافظة ووزارة السياحة .

وفيما يخص الأراكيل قال خضور :إنها ثقافة جديدة ولكنها أصبحت واقعاً وعدم وجودها يؤثر بشكل عام على نسبة الإشغال.

وأخيراً قال : شخصياً أنا متفائل بالمواطن السوري الذي لا تهزمه النكبات وأملنا كبير أن يكون غدنا أفضل بالفعل وأراهن على هذا الشعب العظيم الذي ظل يعمل لعشر سنوات خلت دون أن ينظر إلى مسألتي الربح والخسارة ورغم معرفته بعدم الجدوى الاقتصادية لما يقوم به على المدى القريب .

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