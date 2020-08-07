قوى العدوان السعودي ترتكب 91 خرقاً بالحديدة اليمنية

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 91 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط قوله اليوم إن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي والمنظر وتحليق طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي و 29 خرقاً بقصف مدفعي بأكثر من 200 قذيفة و 59 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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