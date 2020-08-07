معاً ضد كورونا …

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 17 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 07 آب 2020
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شريط الأخبار
قوى العدوان السعودي ترتكب 91 خرقاً بالحديدة اليمنية
برلين تدين تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على شركاتها
بكين: قضية تايوان تتعلق بسيادتنا وسلامة أراضينا
السيد نصر الله: حزب الله وكل قدراته بتصرف الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الذي لحق به الأذى جراء الانفجار في مرفأ بيروت
الدفاع الروسية: الوجود الأمريكي غير الشرعي في مناطق الجزيرة يعرقل الحوار السوري
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في جنين وعشرات الإصابات في كفر قدوم وشمال رام الله
عون: المطالبة بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت مضيعة للوقت
الأسيوطي: الاتفاق بين (قسد) وشركة أميركية لسرقة النفط السوري جريمة
مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود
رئيس الوزراء اليوناني: لن نخضع لابتزاز تركيا
استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي
الحزب الديمقراطي اللبناني: التنسيق مع سورية مصلحة لبنانية
بروفيسور تركي يحذر نظام أردوغان من مواجهات ساخنة مع بعض دول
ميليشيا "قسد" تنفذ حملة مداهمات وتختطف عدداً من المدنيين في منطقة الشحيل بريف دير الزور
تشييع اللواء الخضراء إلى مثواه الأخير في مقبرة الدحداح بدمشق