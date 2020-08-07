معاً ضد كورونا …

نشر قبل 3 ساعة

السيد نصر الله: ننفي نفياً قاطعاً أن يكون لحزب الله أي شيء في المرفأ لا سلاح ولا ذخائر ولا نترات على الإطلاق لا سابقاً ولا حاضراً