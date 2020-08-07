بكين: قضية تايوان تتعلق بسيادتنا وسلامة أراضينا

حذرت بكين واشنطن مجدداً من عواقب بيعها أسلحة لتايوان مجددة التأكيد على أن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها ومصالحها الجوهرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمره الصحفي اليوم إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان وتحث الولايات المتحدة على الاعتراف الكامل بالضرر الجسيم الناجم عن ذلك والالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة الصينية الأمريكية.

وشدد وانغ على ضرورة التزام الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لتايوان حتى لا تلحق ضرراً خطيراً بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وكان تقرير أصدرته وكالة التعاون للأمن الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية كشف مؤخراً عن موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقة بيع صواريخ باك 3 لتايوان بقيمة 620 مليون دولار.

وحول فرض الولايات المتحدة بعض العقوبات والتقييدات الجديدة للتعامل مع الشركات الصينية قال وانغ إن الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة وعدم تسييس المشاكل الاقتصادية والتوقف عن قمع الشركات الصينية مشيراً إلى أن الشركات ذات الصلة تنفذ أنشطة تجارية في الولايات المتحدة وفقاً لمبادئ السوق والقواعد الدولية وتلتزم بالقوانين واللوائح الأمريكية.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إدانة بلاده إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحظر أي تعاملات مع شركتي التكنولوجيا الصينية “بايت دانس” مالكة تطبيق “تيك توك” وتنسنت العملاقة مالكة منصة “وي تشات” مؤكدة أن هذا الإجراء “تلاعب وقمع سياسي”.

وقال وانغ إن الولايات المتحدة تقوم بتلاعب وبقمع سياسي تعسفي سيؤدي فقط إلى انهيارها والأضرار بصورتها مؤكداً أن واشنطن تضع مصالحها الأنانية فوق مبادئ السوق والقواعد الدولية.

وكان ترامب حدد في أمره التنفيذي مهلة 45 يوماً لوقف التعامل مع بايت دانس كما وقع أمراً مشابهاً ضد منصة وي تشات التابعة لشركة تينسنت في خطوة مثيرة للجدل انتقدها الخبراء على نطاق واسع.

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