القبض على أحد أفراد عصابة الخطف والسلب على الطرقات في اللاذقية

اللاذقية - لوريس عمران

كشف رئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية العقيد عدنان اليوسف لـ(تشرين) عن وجود عصابة تمتهن سلب السيارات وخطف المواطنين على الطرقات في المحافظة.

وأكد اليوسف أنه أثناء قيام دورية من الفرع بملاحقة أحد المشبوهين تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص، ومن خلال المتابعة وبالتدقيق تبين أنه يدعى (علاء- ج) مواليد ١٩٧٨ ويوجد بحقه ١٨ إذاعة بحث لارتكابه جرائم خطف وسلب وسرقة سيارات، ويعتبر من أخطر المطلوبين.

وأوضح اليوسف أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على ارتكاب ١٧ حادثة سلب سيارات وخطف بالاشتراك مع أشخاص متوارين بقصد طلب فدية وذلك في محافظة اللاذقية، مشيراً إلى أنهم كانوا يرتدون اللباس العسكري المموه ويقومون بسلب وخطف المواطنين على الطرقات العامة.

وفيما يتعلق ببقية أفراد العصابة أكد اليوسف أن التحقيقات لا تزال جارية مع المقبوض عليه لكشف جميع ملابسات الجرائم التي ارتكبها، و أن عملية البحث مستمرة حتى إلقاء القبض على باقي المتوارين ليتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

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